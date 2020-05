Poľnohospodárov treba počúvať...

Tažko skúšaní poľnohospodári - suchom, mrazom a inými problémami sa v posledných dňoch trošku zapotili. Na to, aby sa im ministerstvo pôdohospodárstva snažilo, čo najviac pomôcť, ich ešte dostáva pod vačší tlak a stres.

Vo štvrtok 28. mája malo byť na ministerstve pôdohospodárstva rokovanie o presune značných finančných prostriedkov z I. piliera do II. piliera. Presun by znamenal značné finančné zníženie priamych platieb, čo reálne ohrozuje poľnohospodárov na Slovensku - malých, stredných i veľkých. Takto ministerstvo nepomáha poľnohospodárom, týmto presunom by hrozilo prepúštanie v poľnoshospodárstve, likvidácia podnikov a ohrozenie už aj tak nízkej potravinovej sebestačnosti.

Mrzí ma, že tak ako aj pri programovom vyhlásení vlády ministerstvo nekomunikovalo s príslušnými organizáciami a nekomunikovalo ani v tomto prípade a to pár dní dozadu mali zástupcovia Slovenskej poľnohospodarskej a potravinárskej komory rokovanie s vedením ministerstva a tam o tom ani slovo nepadlo.

Ministerstvo musí začať počúvať a rokovať so zástupcami organizácií, aby počúvalo logické argumenty, fakty a aby výsledkom bola podpora aktívnych poľnohospodárov, bez rozdielu veľkosti, ale najmä tých, ktorí produkujú.

Chcem poďakovať poľnohospodárom, že veľmi rýchlo reagovali a ozvali sa, čo malo aj za výsledok zastavenie tohto presunu z I. pilera do II. piliera.

Budúci týždeň 3. júna mám zasadnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, kde sa chcem pýtať na predmetné veci a mnoho daľších, ktoré sa aktuálne dejú v poľnohospodárstve a potravinárstve. Som rád, že vo výbore naprieč politickým tričkám je záujem úprimne pomôcť nášmu poľnohospodárstvu, potravinárstvu a lesníctvu.

Autor je poslancom NR SR za stranu SMER-SD.