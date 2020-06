Chceme 100% potravinovú sebestačnosť v pekárenskom a cukrárenskom odvetví?

Aktuálna situácia na Slovensku ukazuje nie veľmi dobrý stav, potravinová sebestačnosť na Slovensku nám klesá.

Boli sme kúsok nad 40%, teraz sme už pod touto hranicou a počet dovezených kamiónov potravín na Slovensko nám stúpa a saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami nám stúpa na hranicu 2 miliárd EUR.



Možno málo spotrebiteľov vie, že čo sa týka sebestačnosti v pekárenskom a cukrárenskom priemysle sme sebestační na cca 60%, no najlepšia správa je, že už zajtra by sme vedeli byť sebestační na 100%. A netreba na to nové pekárne a veľké investície.

Veľa ľudí možno nevie, že 40% ktoré nám chýbajú do 100% je dovoz mrazených pekárenskych výrobkov, ktoré obchodné reťazce na Slovensku len dopekajú. Čiže na Slovensko si dovážame 40% mrazených pekárenských výrobkov, o ktorých často konečný spotrebiteľ ani poriadne nevie, a má pomaly predstavu, že kupuje čerstvo vykysnuté cesto a následne upečené. Omyl. Chlebík, rožky, či kaiserky sa akurát v predajni dopiekli.

Treba povedať jednu vec, že mrazené cesto ktoré sa sem dováža obsahuje konzervačné látky a to viacero Éčok. Ide o látky proti plesniam a konzervačné látky proti kryštalizácii vody v zamrznutom ceste. V mrazenom chlebe a pečive sú aj éčka, ktoré zabezpečujú predĺženie trvanlivosti chleba a pečiva a tak sa takýto chlieb "tvári" čerstvý celé týždne až mesiace mesiace!!!

Je viacero opatrení a krokov, ktoré môže nové vedenie ministerstva spraviť aby pomohlo zvýšiť sebestačnosť v pekárenskom a cukrárenskom odvetví.

- Určite tomuto pomáha zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, určite je namieste nerušiť tento zákon, len ho nejako redukovať.

Na návšteve v pekárni u našich slovenských výrobcov. (autor)

Pred neexistenciou tohto zákona obchodné reťazce dodávateľom ukladali rôzne obchodne, veľmi zvláštne podmienky. Napríklad údajne žiadali, aby dodávatelia platili určitý personál v predajni, platili za umiestnenie v regáloch, mali neprimerané splatnosti, rôzne druhy príplatkov a vytvárali tlak na znižovanie cien.

- Som v očakávaní ako ministerstvo pristúpi k dotáciám pre dané potravinárske odvetvia, ktoré v čase koronakrízy pracovali bez obmedzenia a zabezpečovali potraviny pre obyvateľov Slovenska.

- Pevne verím, že ministerstvo nebude rušiť zelenú naftu, lebo aj tento typ pomoci je taký, ktorý padá na úrodnú pôdu.

- Verím že ministerstvo bude aktívne počúvať zástupcov pekárov a cukrárov tak, aby či už legislatívne nariadenia resp. iné kroky ministerstva boli v súlade z tým čo potrebujú tak, aby to malo za následok 100% sebestačnosť. Bodaj by...

- Určite je na zváženie rozšírenie 10% DPH na všetky výrobky. Čerstvé, nedopekané pekárenské a cukrárenské výrobky vyrobené na Slovensku, nie na tie, ktoré sú vyrobené zo zamrazeného polotovaru.

- Jednoduchší spôsob financovania z napr. Slovenskej záručnej rozvojovej banky a jednoduchší, efektívny spôsob čerpania európskych fondov.

- Treba si ešte uvedomiť, že pekárenské odvetvie je náročné na prácu mimo klasického pracovného fondu. Až 81% pracovného fondu v pekárenskom odvetví je v exponovaných hodinách. Práca v noci 43%, práca v nedeľu 17%, práca v sobotu 15% a práca počas sviatku 6%. To znamená, že iba 19% času práce v pekárenskom odvetví je v pracovnom fonde bez príplatku. Keď si zoberieme do úvahy, že práca v pekárenskom odvetví je náročná na prácu v noci, lebo musíte dodať čerstvý rožok, či chlieb ráno do predajne, aby si ho ľudia vedeli kúpiť ráno čerstvý. No a na druhej strane treba povedať, že vo všetkých odvetviach potravinárskeho priemyslu je výroba v pekárenskom, vrátane cukrárenského odvetvia okrem trvanlivých výrobkov najmenej ohodnotená a priemerná mzda je 834 EUR. V tomto je na zváženie, že pomoc štátu by mohla byť pri pomoci s odvodmi miezd.

Veľmi veľa závisí aj na informovaní širokej verejnosti o tom čo kupujeme, odkiaľ to je a aké to má zloženie. V tomto musí byť maximálne nápomocná verejnoprávna RTVS - či televízia alebo rozhlas a začať robiť reklamu a PR články na propagáciu slovenských výrobkov a slovenských výrobcov.

Ešte pár faktov a čísiel. V roku 2009 stál chlieb na Slovensku 29,90 Sk (0,99 EUR), rovnaký druh a hmotnosť. V roku 2017 stál ten istý chlieb 0,77 EUR, ale nikto nepovie, že mzdové náklady narástli za dané obdobie o cca 60%.

Na druhej strane si povedzme porovnanie cien u nás a napríklad v susednom Rakúsku. Chlieb (1kg) u nás stojí 0,99 EUR a taký istý chlieb v Rakúsku stojí 3,10 EUR. Keď porovnáme kaiserku, tak rovnaká hmotnosť na Slovensku stoji 0,15 EUR a v Rakúsku stojí 0,30 EUR.

Som presvedčený, že správnym prístupom, komunikáciou a hlavne aplikovaním hore vyššie uvedenými opatreniami sa u nás na Slovensku priblížime v pekárenskom a cukrárenskom odvetvi ku 100% sebestačnosti.

Pozn.: autor je poslancom NR SR za stranu SMER-SD